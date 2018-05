"Non si può dire chi merita di più tra Lazio e Inter"

"Sono convinto di andare in Champions? E' una convinzione che nasce da inizio stagione, volevamo quest'obiettivo. Chiaramente loro hanno due risultati a disposizione, ma noi abbiamo una partita davanti da giocare. Non possiamo dire se merita più l'Inter o la Lazio, chi lo dice è perchè non ha visto le partite. Ci sono tante partite in cui noi avremmo meritato di più, mentre molti dicono che loro hanno tre punti in più e quindi meritano. Ma questi si sono dimenticati l'ultima giornata, questa gara non è un playoff e se vinciamo avremo meritato come loro. L'Inter, per la storia importante che ha avuto, qualche avversario se l'è fatto. Questi ragazzi sono riusciti a reagire in un momento di difficoltà importante, piegando con la loro forza di volontà quel momento lì rimettendo in carreggiata il campionato. Poi si dice che quando perdiamo abbiamo buttato la Champions, se poi la Lazio pareggia a Crotone abbiamo fortuna: non va bene questa cosa qui. Poi l'analisi su chi merita o no è più profonda, riguarda molte più cose. Io dico solo che i miei calciatori la meritano questa Champions, ho visto come hanno lavorato e il loro amore e attaccamento a questa maglia". Sulla stagione: "Abbiamo dimostrato di potercela giocare con la Lazio, che è una squadra forte che ha fatto un grande campionato. Ma anche il Napoli ha fatto un grande campionato, si tende a sminuirlo perchè non ha vinto lo scudetto. Ma ha vinto il trofeo del manuale del calcio, è stata la squadra più forte. Poi si dice che noi siamo stati fortunati a non aver l'Europa League, ma magari avremmo messo Dalbert in condizione di esprimersi. Ripeto, Lazio fortissima. Ma a noi non ha regalato niente nessuno e siamo nel contesto che ci siamo meritati".