Reina ha poi parlato della scelta di passare al Milan: “Ho deciso di lasciare il Napoli un anno fa. Il PSG mi fece un’offerta, ma la società la rifiutò: sarebbe stato facile, nell’estate dei ‘certificati medici’, cercare un modo per forzare la cessione, ma avevo fatto un patto-scudetto con i miei compagni e decisi di accettare la decisione del club. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere di riportarlo in Champions: una sfida appassionante”. Sul dualismo con Donnarumma: "Non mi hanno fatto alcun discorso dal punto di vista personale. Sono felice di chiudere la mia carriera al Milan: il posto da titolare dovrò guadagnarmelo giorno dopo giorno, in ogni allenamento”. Una battuta a fine intervista anche sul Mondiale alle porte: “C’è l’entusiasmo di sempre in nazionale. Vogliamo continuare a portare in campo le idee del mister, che hanno dato ottimi risultati negli ultimi due anni. Arrivo in Russia con grande voglia, visto che probabilmente sarà l’ultimo e non so se dopo la Russia tornerò a vestire la maglia della Nazionale. Voglio salutarla con un grande risultato, dando il mio piccolo contributo per raggiungere l’obiettivo”, ha concluso.