Torniamo indietro, esattamente al 31 maggio 2009. Nove anni fa Pavel Nedved giocava la sua ultima partita in carriera, con la maglia della Juventus. Riavvolgendo ancor di più il nastro, fino alle origini del Nedved giocatore, bisogna andare al 1977. Ad appena 5 anni, l'ex esterno ceco, iniziava a giocare con la maglia dello Skalna, squadra che lo ha cresciuto calcisticamente e in cui l'attuale vicepresidente della Juventus ha giocato fino al 1985, prima del suo trasferimento al Cheb per la prosecuzione della sua carriera a livello giovanile. Nonostante siano passati più di 30 anni, lo Skalna è rimasto nel cuore di Pavel Nedved. Tanto da portare il ceco ad accettare l'invito a tornare in campo, in occasione della partita che celebrava i 100 anni di questa piccola società. Nedved ha giocato, con quella che è la prima maglia indossata nella sua vita. Tra l'altro a strisce verticali bianche e nere proprio come l'ultima, quella della Juventus. Un salto nel passato, tanta emozione e... un compagno di squadra speciale: in squadra con Nedved c'era infatti il figlio Pavel jr. Il risultato, però, non è stato positivo. Lo Skalna è stato battuto per 4-1 dal Banik, non riuscendo quindi a festeggiare con un successo questi 100 anni. Di una storia che ha visto passare in questa società anche Pavel Nedved, di nuovo giocatore per un giorno lì dove tutto è cominciato.