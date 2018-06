Il mago di Setubal

Il profeta José dispensa le sue perle di dialettica, lasciando ammaliati i giornalisti presenti in sala e i telespettatori incollati per quasi un'ora alla diretta televisiva, ipnotizzati dalla maestrìa oratoria del nuovo Mago, uno che - a parere dei vecchi cronisti - non si vedeva dai tempi di Helenio Herrera. Ma se al Chelsea si auto-incensò da Special One, (anche) alla luce di otto mesi da "disoccupato" e un campionato tutto da scoprire, sceglie di non esagerare, non subito, almeno. "Come voglio essere chiamato? Niente di speciale, voglio essere semplicemente José Mourinho, che ha la stessa motivazione e una grande passione per il calcio".

Finché non allenta il nodo della cravatta e si scioglie nella sua prosopopea filo-herreriana. In ordine sparso: "Amo molto la comunicazione, soprattutto perché finisce sempre con una mia decisione...". "I miei giocatori sono i migliori del mondo: l'ho detto quando allenavo una piccola squadra e oggi non posso che confermarlo". "Se porterò la mia famiglia a Milano? Certo, mia moglie è una persona fantastica che mi dà tutta la serenità per allenare e i miei figli sono bambini del mondo: senza famiglia José non lavora". Sugli obiettivi: "Nel calcio moderno è quasi impossibile vincere tutto, ma abbiamo la metodologia giusta per mantenere un livello altissimo durante la stagione in tutti i fronti".