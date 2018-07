Un calciatore che non bada al portafoglio non fa notizia. Ma se spendesse 3.000 euro nel ristorante più tecnologico della Spagna e, probabilmente, il più costoso del mondo? José María Callejón e Álvaro Arbeloa, ex giocatore del Real Madrid, insieme a Ibiza, hanno scelto di stupire le loro dolci metà. In che modo? Prenotando una cena nel ristorante più moderno della Spagna che si trova proprio sull'isola, meta delle loro vacanze. Un'esperienza gastronomica, multisensoriale e tecnologica. "Sublimotion", infatti, offre molto di più di pietanze prelibate e cucina ricercata. Tutto si svolge in 350 metri quadrati con un solo tavolo per 12 persone. I 'privilegiati', seduti in una sala piena di schermi, possono partecipare a un'esperienza futuristica, in cui nulla è lasciato al caso. Saranno trasportati, attraverso immagini, proiezioni, musica e giochi di luci, in un ambiente diverso per ogni portata servita. Tutto ha un prezzo e quello di "Sublimotion" non è per tutti: 1.500 euro a persona. Ne sarà valsa la pena? A giudicare dai loro scatti pare proprio di sì. Anche la compagna di Álvaro Arbeloa, Carlota Ruiz, ha commentato così la serata: "un'esperienza top".