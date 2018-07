E' ufficialmente iniziata la stagione dell'Atalanta, che si è radunata al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Tante conferme, compresa quella dell'allenatore Gian Piero Gasperini, e tanta voglia di continuare a sorprendere dopo le due qualificazioni consecutive in Europa League. Competizione che, i nerazzurri, avrebbero dovuto disputare partendo dai preliminari, dopo essere arrivati settimi nell'ultimo campionato di Serie A. La sentenza UEFA che riguarda il Milan, però, ha escluso i rossoneri dalle competizioni europee, ragion per cui l'Atalanta dovrebbe a questo punto essere direttamente ammessa alla fase a gironi, con la Fiorentina ai preliminari. Per l'ufficialità, però, bisognerà attendere il responso del TAS riguardo il ricorso presentato dal Milan. Nel frattempo, però, l'Atalanta ha ricominciato a lavorare al centro sportivo di Zingonia, iniziando la stagione 2018/2019. I nerazzurri hanno iniziato lo stesso giorno dell'Empoli, dopo soltanto la Fiorentina di Stefano Pioli. I primi ad arrivare sono stati i due nuovi acquisti, Reca e Varnier, che già in mattinata hanno raggiunto il centro sportivo Bortolotti. Successivamente, poi, sono arrivati Valzania e Ilicic e via via tutti gli altri.

Il programma

L'appuntamento era previsto nel tardo pomeriggio in quello che è il quartier generale dell'Atalanta. Tutti i calciatori sono arrivati per il primo giorno di questa nuova stagione 2018/2019, che si è ufficialmente aperta. Il programma prevedeva una cena di gruppo e l'appuntamento con i tifosi allo stadio di Bergamo, per il consueto saluto che ormai da anni inaugura la stagione dell'Atalanta. Poi inizierà il ritiro, che vedrà la squadra nerazzurra impegnata in Valle Seriana. Inizia la stagione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, presto al lavoro per preparare un'altra intensa stagione.