La delusione Mondiale

E La Joya è tornato a divertirsi sui social, come spesso gli capita di fare. Questo due giorni dopo l'ultimo post pubblicato sull'esperienza Mondiale. Abbastanza deludente per sé e per l'Argentina: l'Albiceleste è stata eliminata agli ottavi soffrendo praticamente in ogni partita, mentre l'attaccante bianconero ha giocato appena 22 minuti in tutto il torneo contro la Croazia. Qualche giorno per metabolizzare la delusione, poi questo messaggio per salutare l'esperienza in Russia: “Questa è stata la mia prima Coppa del Mondo, una grande emozione. Peccato non sia andata come tutti ci aspettavamo. In ogni caso voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato e supportato dal primo momento fino alla fine, chi lo ha fatto da casa, dalle piazze, dalle scuole o dal lavoro. Forza Argentina”, il messaggio pubblicato da Dybala su Instagram.