Quello che ha fatto Dybala lo facciamo tutti, ammettetelo. L'iter è più o meno questo: home di Instagram, foto di una bella modella e via col commento, sperando in una risposta che difficilmente arriverà. A meno che non sei Paulo Dybala, asso bianconero e della Nazionale argentina, un classe '93 dal gran talento e un gran sinistro. Da oggi, forse, anche con una nuova storia d'amore: si tratta di Oriana Sabatini, nipote della tennista Gabriela (vincitrice di un US Open nel 1990). Professione? Modella, argentina come Dybala, ma anche cantante, showgirl e attrice. Nonostante abbia solo 22 anni ha circa 2,6 milioni di follower su Instagram. Paulo le ha commentato una foto con una "faccina" col cuoricino, lei gli ha risposto con altre emoticon lasciando intuire che i due stiano insieme. Secondo la stampa agentina, inoltre, i due si sarebbero conosciuti circa un anno fa, dopo un "follow" sui social. Messaggi, like e commenti. Ora è lei la sua nuova fiamma? Dopo la fine della storia con Antonella Cavalieri, l'attaccante argentino sembra aver trovato un nuovo amore.