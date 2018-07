Venti giorni di ritiro, per preparare il prossimo campionato. La stagione della Sampdoria comincia ufficialmente domani, con la partenza in Valle Camonica dove la squadra si allenerà per arrivare al meglio dal punto di vista atletico alla metà di agosto. Sul sito ufficiale del club blucerchiato sono stati diramati i giocatori selezionati dall’allenatore per il ritiro: “Sono 27 i calciatori della Sampdoria convocati da Marco Giampaolo per il ritiro estivo di Ponte di Legno. A seguire l’elenco dei blucerchiati in partenza per l’Alta Valle Camonica. Nella lista compaiono anche i tre polacchi Bartosz Bereszynski, Dawid Kownacki e Karol Linetty, reduci dalla Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 e pronti ad aggregarsi al gruppo da sabato 21 luglio”.

L’elenco dei convocati

Di seguito, l’elenco dei convocati ruolo per ruolo.

Portieri: Belec, Falcone, Tozzo.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Rolando, Sala.

Centrocampisti: Barreto, Baumgartner, Capezzi, Jankto, Linetty, Peeters, Praet, Ramírez, Tessiore, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic, Zapata.