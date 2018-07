Una stagione che comincerà nel segno di Walter Mazzarri, da cui Urbano Cairo si aspetta un grande campionato, per raggiungere quell’Europa League che Sinisa Mihajlovic non aveva centrato. Sul mercato, i granata sono già molto attivi, con l’acquisto già ufficializzato di Armando Izzo e quello che sarà formalizzato nei prossimi giorni di Soualiho Meité, centrocampista del Monaco che arriva nell’operazione che porterà Barreca nel Principato. Ma il presidente ha promesso uno o altri due acquisti ancora, in vista del prossimo futuro, che ora vede la squadra pronta ad iniziare il ritiro estivo di Bormio.

I giocatori convocati per il ritiro

L’allenatore Walter Mazzarri ha convocato 28 calciatori per la Sportpesa preseason, il ritiro precampionato che per il sesto anno consecutivo vedrà il Toro allenarsi a Bormio, in Alta Valtellina. Di seguito l’elenco in ordine alfabetico: Afriyie Acquah, Michel Ndari Adopo, Daniele Baselli, Andrea Belotti, Alejandro Berenguer, Edoardo Bianchi, Kevin Bonifazi, Lucas Boye’, Alessandro Buongiorno, Karlo Butic, Lorenzo De Silvestri, Simone Edera, Iago Falque, Erick Ferigra, Alessandro Fiordaliso, Filippo Gilli, Salvador Ichazo, Armando Izzo, Ben Lhassine Kone, Sasa Lukic, Emiliano Moretti, Nicolas Nkoulou, Vittorio Parigini, Tomas Rincon, Charlie Rowan, Salvatore Sirigu, Mirko Valdifiori, Andrea Zaccagno.