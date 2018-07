Una nuova avventura al via, Alban Lafont è pronto a misurarsi con la Serie A. Il portiere classe ’99, nuovo acquisto della Fiorentina che lo ha prelevato dal Tolosa, è subito partito in ritiro con la squadra viola, rinunciando alla possibilità di partecipare agli Europei Under 19 con la Nazionale francese. Tanta voglia di iniziare per quello che è stato definito il ‘nuovo Donnarumma’: intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, Lafont si è presentato ufficialmente come nuovo calciatore della Fiorentina. "Sono un giocatore con grandi ambizioni e avevo tanta voglia di misurarmi con una squadra forte – ha detto il giovane portiere -, è per questo motivo che ho scelto la Fiorentina. Mi ispiro ad alcuni portieri francesi, soprattutto Mandanda e Lloris, ma se penso a un modello mi viene in mente anche Buffon, uno dei più grandi portieri di sempre. Quando ho iniziato a giocare facevo l’attaccante, ma pensavo che il ruolo del portiere fosse molto affascinante. Poi è capitato che il mio club, l’AS Lattes, mi ha fatto giocare in porta e da allora non sono più uscito".

Grande gruppo, spero di aiutare a fare meglio dell’anno scorso

Lafont ha poi parlato delle prime impressioni da giocatore della Fiorentina: "Qui c’è un grande gruppo e tutti mi hanno accolto benissimo – ha proseguito -, inoltre in rosa ci sono molti francesi e grazie a questo l’inserimento sarà più semplice. Dabo lo conosco da tempo, mi sta facendo da tutor. Ma tutti mi sono molto vicini e li ringrazio. Adesso sto cercando di imparare l’italiano, la mancata conoscenza della lingua in questo momento può essere un punto debole: devo farcela il più velocemente possibile perché nel mio ruolo comunicare bene è necessario. In ogni caso il mio obiettivo è aiutare la squadra a fare ancora meglio della passata stagione, dando sempre il massimo. Il numero di maglia? Ho iniziato a giocare con il 40 e l’ho portato in tutte le mie esperienze, ma alla Fiorentina vorrei avere il numero 1". In chiusura Lafont ha parlato del paragone con Donnarumma e ha svelato una discussione avuta con Sebastian Frey, ultimo francese a difendere i pali della Fiorentina. "Non conosco personalmente Donnarumma – ha concluso Lafont -, l’ho visto giocare solo in tv e posso dire che è di sicuro un grande portiere. Però io sono io e lui e lui: non mi piace il fatto che mi paragonino a lui, anche se lo ammiro. Frey? Alla Fiorentina ha fatto grandi cose, spero di riuscire a fare lo stesso. Mi ha telefonato e abbiamo parlato, mi ha fatto un ‘in bocca al lupo’".