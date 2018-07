Cristiano Ronaldo alla Juventus: il colpo del secolo è fatto. Ora, però, già ci si chiede quando sarà possibile vedere all'opera la stella portoghese con la maglia bianconera nei primi appuntamenti ufficiali. Una delle prime occasioni potrebbe essere l'International Champions Cup che Sky Sport trasmetterà tutti i match in esclusiva dal 21 luglio all'8 agosto, in cui saranno impegnate anche Roma, Inter e Milan. Ma non solo. In campo molti tra i più forti e blasonati club europei, 18 in tutto, comprese le due regine d’Europa 2018, il Real Madrid e l’Atletico, recenti vincitrici della Champions League e dell'Europa League. E, cosa che ora suona come una strana ironia della sorte, la Juventus affronterà i blancos il 5 agosto.



CR7 gioca su Sky Sport

Qeulla che verrà anticipata dall''ICC sarà un test impegnativo in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Una stagione dove Cristiano Ronaldo di fatto giocherà su Sky Sport tra Serie A e Champions League, tutta su Sky fino al 2021. Senza dimenticare ovviamente la favolosa Europa League, in esclusiva su Sky ancora per tre stagioni. Tornando alla International Champions Cup, notizie e aggiornamenti continui ci saranno su Sky Sport24. News relative al torneo e alle squadre partecipanti, immagini, live blog con il racconto delle partite e tutti gli highlights con i gol e le azioni più spettacolari di tutti i match saranno disponibili anche sul sito skysport.it



Il calendario completo del torneo



21 luglio

Manchester City - Borussia Dortmund (Soldier Field, Chicago - h 3.00)

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain (Wörthersee Stadion, Klagenfurt - h 15.30)

22 luglio

Liverpool - Borussia Dortmund (Bank of America Stadium, Charlotte - h 22.00)

26 luglio

Juventus - Bayern Monaco (Lincoln Financial Field, Philadelphia - h 1.00)

Borussia Dortmund - Benfica (Heinz Field, Pittsburgh - h 2.00)

Manchester City - Liverpool (MetLife Stadium, East Rutherford - h 2.00)

Roma - Tottenham (SDCCU Stadium, San Diego - h 4.00)

Milan - Manchester United (Rose Bowl, Pasadena - h 5.00)

Atletico Madrid - Arsenal (National Stadium, Kallang - h 13.30)

28 luglio

Arsenal - Paris Saint-Germain (National Stadium, Kallang - h 13.30)

Benfica - Juventus (Red Bull Arena, Harrison - h 19.00)

Chelsea - Inter (Allianz Riviera, Nizza - h 20.00)

Manchester United - Liverpool (Michigan Stadium, Ann Arbor - h 23.00)

29 luglio

Bayern Monaco - Manchester City (Hard Rock Stadium, Miami Gardens - h 1.00)

Barcelona - Tottenham (Rose Bowl, Pasadena - h 5.00)

30 luglio

Paris Saint-Germain - Atletico Madrid (National Stadium, Kallang - h 13.30)

1 agosto

Manchester United - Real Madrid (Hard Rock Stadium, Miami Gardens - h 2.00)

Tottenham - Milan (U.S. Bank Stadium, Minneapolis - h 2.30)

Barcelona - Roma (AT&T Stadium, Arlington - h 4.00)

Arsenal - Chelsea (Aviva Stadium, Dublin - h 21.00)

4 agosto

Inter - Lione h 20.00

5 agosto

Real Madrid - Juventus (Fedexfield, Washington - h 00.00)

Milan - Barcelona (Levi's Stadium, Santa Clara - h 2.00)

7 agosto

Chelsea - Lione (Stamford Bridge, Londra - h 21.00)

8 agosto

Real Madrid - Roma (MetLife Stadium, East Rutherford - h 2.00)