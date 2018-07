Serata in festa per il Napoli, che è stato presentato in piazza a Dimaro. Allegria, applausi, entusiasmo, sorrisi e... canzoni! Un grande classico per gli azzurri che in questo ritiro hanno dimostrato, più volte, di apprezzare il karaoke. Uno tra tutti? Carlo Ancelotti che sul palco ha raccolto l'invito a prendere il microfono senza alcuna esitazione. L'allenatore del Napoli si è esibito con il suo cavallo di battaglia, ovvero "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero. La stessa canzone intonata durante i festeggiamenti per la vittoria in Bundesliga con il Bayern. Insomma, il canto è sempre stato una sua passione e ora non ci sono più dubbi su quale sia il brano preferito dall'allenatore azzurro. Dopo di lui, anche i giocatori hanno fatto festa, con una sola colonna sonora: "O Surdato 'Nnammurato", cantata più volte durante questo ritiro.