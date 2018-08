Una partenza sprint, gas a martello e dritti fino alla vittoria. Una semplice gara di kart nel bel mezzo del ritiro che può però tranquillante trasformarsi in una metafora della prossima stagione. Simone Inzaghi se lo augura, lui che non ha corso per un problema all’anca, ma che ha osservato alcuni dei suoi giocatori darsi battaglia nell’autodromo di Kartbahn Harsewinkel, a dieci minuti di pullman da Marienfeld dove i biancocelesti sono in ritiro, e dove resteranno fino al 12 di agosto dopo l’amichevole contro il Borussia Dortmund. Un pomeriggio libero sfruttato allora all’insegna della corsa, mente alcuni giocatori, tra cui Neto, Wallace, Luiz Felipe e Bastos sono rimasti in hotel dove hanno organizzato un torneo di biliardino. Gli altri, invece, tutti in pista. Milinkovic-Savic, sempre chiacchierato sul mercato, ha scelto il kart numero 21, lo stesso indossato in campo, ma a trionfare alla fine è stato…