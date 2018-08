Il match tra gli uomini di Ancelotti e il Wolfsburg sarà trasmesso in pay per view su Sky Primafila, sul canale 251. Il codice per l'acquisto è 416477 al costo di 10 euro.

Come arriva il Napoli alla partita?

Il Napoli vuole chiudere in bellezza la tournée europea. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, gli azzurri si sono riscattati contro il Borussia Dortmund, vincendo 3-1. Ora il Wolfsburg alla Volkswagen Arena (gara in programma alle 19.30), l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato (Lazio-Napoli allo stadio Olimpico di Roma). Ancelotti è intenzionato è schierare Mertens e Fabian Ruiz dal primo minuto, mandando in panchina Milik. Poi i soliti noti: difesa a 4, Insigne e Callejon sulle fasce, Allan e Hamsik in mediana. Poi Mario Rui, Koulibaly, Albiol e Hysaj in difesa. Karnezis prenderà il suo posto tra i pali (Meret è ancora infortunato e non ci sarà). Test importante anche per i tedeschi, arrivati 16esimi nell'ultima stagione di Bundesliga. Anche loro, come il Napoli, giocheranno l'ultimo test amichevole prima dell'esordio stagionale in Coppa di Germania, in programma il 18 agosto alle 15.30 contro l'Elversberg.

WOLFSBURG : Casteels; Verhaegh, Brooks, Knoche, William; Brekalo, Guilavogui, Malli, Arnold, Steffen; Ginczek. Allenatore: Labbadia.

NAPOLI : Karnezis, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Hamsik, Allan; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Carlo Ancelotti.

