Dries surdato ‘nnammurato

Canti, balli, grande festa. Nella Capri by night dove il profilo ufficiale di uno dei locali più noti ha postato le foto di Dries Mertens. E anche qualche video. Il belga si è lasciato andare nel “Twist and Shout” anni Sessanta dei Beatles, ma ha anche cantato e ballato alcuni successi di quella Napoli che ormai sente come sua. Da “Abbracciame” di Andrea Sannino o nell’altra classicissima “'O surdato ‘nnammurato”. Il belga, come riportato da Il Mattino di Napoli, si sta godendo gli ultimi momenti di relax al Grand Hotel Quisisana, dopo che lo scorso anno aveva scelto Positano come meta di vacanza per tutta la famiglia.