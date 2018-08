Quest’anno è cominciato in scia con il precedente. Il suo compito è sempre quello di non far rimpiangere Faouzi Ghoulam, ancora indisponibile per i problemi al ginocchio. Così come con Sarri, anche seguendo i dettami di Ancelotti, Mario Rui sembra essere a proprio agio. “È stato molto importante vincere con la Lazio, dal momento che in precampionato non avevamo fatto molto bene. A Roma invece abbiamo fatto vedere che il Napoli c’è, l’allenatore è stato bravo dopo il gol di Immobile. Speriamo di fare bene anche in questa stagione e provare a migliorare quanto fatto lo scorso anno. Ancelotti è stata una grande sorpresa per noi, abbiamo trovato una persona umile e che sa darci serenità” ha detto l’esterno a Radio Kiss Kiss. Il gruppo è rimasto il vero punto di forza di questa squadra: “Lo è sempre stato e me ne sono accorto già l’anno scorso. Siamo molto uniti e penso che si veda anche in campo”.

Verso il Milan

Sabato, il Napoli esordirà al San Paolo contro il Milan: “Troviamo una squadra più forte dello scorso anno. Non hanno giocato la prima ma contro il Real Madrid abbiamo visto un gruppo forte. Ritroveremo Reina da avversario, è una bella occasione: è stato un vero amico. Affrontare giocatori di livello è sempre bello”. Da portoghese, Mario Rui è stato a stretto contatto con Cristiano Ronaldo durante gli ultimi Europei. “Fa molto bene il suo arrivo in Italia, ora la Serie A è maggiormente seguita. Poter affrontare campioni di questo tipo è un orgoglio e dà molta carica” ha detto il giocatore. Che ha ottime aspettative per il livello del campionato: “Sarà una delle stagioni più belle perché ci sono cinque squadre a contendersi lo scudetto. In Champions faremo il massimo, è la competizione più importante per club”.