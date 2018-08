Un rito di iniziazione per tutti i nuovi arrivati: una cantata davanti ai compagni, con risultati spesso divertenti. È stato così per Cristiano Ronaldo, ripreso da Cuadrado durante la performance canora, ed è stato così anche per Higuain, alla vigilia di Napoli-Milan. Non una partita comune, per il Pipita, che in azzurro ha riscritto i record della Serie A e ha trascorso tre anni incredibili. Ma poco importa, quando lo spogliatoio reclama l’esibizione col microfono in mano: così l’attaccante argentino ha interpretato la canzone “Despacito” di Luis Fonsi, ballando e cantando contemporaneamente, con i compagni ad acclamarlo. Tanta serenità, dunque, tra i calciatori rossoneri, alla vigilia della sfida col Napoli che segna il debutto in campionato per la squadra di Gennaro Gattuso.