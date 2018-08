Match affascinante nella seconda giornata di Serie A, l'allenatore del Napoli affronta per la prima volta da avversario il Milan. Dalle emozioni per la sfida ai rossoneri agli obiettivi da raggiungere: "Per lo Scudetto non manca molto". Poi le possibili scelte di formazione, Carlo Ancelotti ha negato l'esistenza di un dualismo tra Milik e Mertens e non ha sciolto i dubbi sul portiere, con Karnezis e Ospina pronti a giocarsi un posto da titolare. Su skysport.it tutte le parole dell'allenatore azzurro in conferenza stampa



