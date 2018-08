L’attesa dei tifosi bianconeri sta per finire: a oltre 40 giorni dall’acquisto del secolo, la Juventus è pronta a godersi l’esordio all’Allianz Stadium di Cristiano Ronaldo, già sceso in campo sabato scorso contro il Chievo indossando per l’occasione la terza maglia – nera con numeri e scritta in giallo. Per questo per festeggiare al meglio la prima sfida casalinga la Juventus condiviso un’istantanea che racconta molto bene lo stato d’animo in queste ore: “Stiamo tornando a casa, è arrivato il momento di indossare i nostri colori”, con i pallini bianco e nero a fugare eventualmente ogni dubbio. A mettere i brividi agli appassionati che ancora non si sono abituati all’idea di vedere Ronaldo con indosso quella maglia ci ha pensato poi la foto: un CR7 sorridente che si gode la sua prima maglia bianconera con sguardo sognante; quello che certamente avranno tutti i tifosi incollati davanti lo schermo dalle 18. E per i clienti Sky ci sarà anche un'altra novità per godersi al meglio la sfida: Juventus-Lazio infatti è la prima gara di Serie A trasmessa con tecnologia 4k HDR; la definizione migliore per tutti gli utenti in possesso di Sky Q.