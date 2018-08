A Pisa quel centrocampista pieno di grinta se lo ricordano molto bene, aveva appena vent’anni ma “garra”, corsa, pressing, cattiveria e incursioni erano le stesse che lo hanno reso grande in campo così come in panchina. Diego Pablo di nome, Simeone di cognome. Il “Cholo” che dopo aver battuto 1-0 il Rayo Vallecano nella seconda di Liga col suo Atletico Madrid ha deciso di prendere un aereo per un domenica tutta italiana. La sera al Franchi per vedere il figlio Giò contro il Chievo, di giorno, invece, a spasso per la Toscana con tappa proprio in quella Pisa dove ha iniziato la sua carriera in Italia. Era il 1990, voluto dal presidente Romeo Anconetani in una stagione che si rivelerà storta, e finita con una retrocessione in Serie B. Mollare? Mai, e l’argentino rimane in città anche per un’altra annata, quella del sesto posto in B prima di salpare per la Spagna e rientrare nello “stivale” tra Inter e Lazio.