Mazzari ferma l'Inter a San Siro e se la ride, pienamente soddisfatto nel post partita, intervistato da Sky Sport: "Sono contento, anche se abbiamo buttato il primo tempo. Mi sono arrabbiato, poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo giocato come piace a me". Belotti-Meite, Inter-Torino finisce 2-2 e i granata rimontano la gara. Le parole di Mazzarri.

"Basta timidezza, primo tempo buttato"

"Abbiamo fatto un brutto primo tempo, anche per merito dell'Inter. Eravamo troppo timidi e siamo partiti male, poi ci siamo parlati e abbiamo iniziato a giocare come piace a me. E nel secondo tempo si è visto, anche contro una squadra forte come l'Inter. Ci portiamo dietro un po' di timidezza dettata dagli ultimi anni, si sono inseriti diversi giovani, è arrivato Soriano. Meite ha potenzialità enormi, ad esempio. Siamo partiti male, lo ripeto, l'Inter non ci dava un metro. Avevano speso molto e probabilmente hanno pagato questo. Se siamo squadra e tutti fanno ciò che devono fare andiamo bene, poi è chiaro che apprezzo giocatori tecnici. Iago Falque ha fatto una grande gara, Zaza era in panchina, dobbiamo essere squadra e imporre gioco. Non dobbiamo stare lì impauriti, ma essere una squadra moderna".