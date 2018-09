Anche un compleanno può essere il pretesto per punzecchiarsi, quando tra due squadre non c'è propriamente un gemellaggio. Lo dimostra il tweet della Fiorentina, in occasione del compleanno di Cristiano Biraghi, che oggi (1° settembre) spegne 26 candeline. Classe 1992, il terzino sinistro viola è stato festeggiato con un coro virtuale: "C'è solo un Cristiano" con palese riferimento a CR7. Il portoghese, a digiuno dopo due giornate di Serie A, sarà impegnato a Parma per sbloccarsi. CRB, dal canto suo, vorrà festeggiare il compleanno con una vittoria al Franchi contro l'Udinese. Dopo la goleada al Chievo, chissà che non possa trovare il gol anche lui, magari in rovesciata...