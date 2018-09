Stop per Lafont. La Fiorentina dovrà fare a meno del suo portiere, almeno per un po'. Uscito a fine primo tempo durante l'ultima partita contro l'Udinese - vinta 1-0 dalla Viola grazie a un gol di Benassi - il francese ha riportato una lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, come riportano i canali ufficiali della Fiorentina. Tempi di recupero ancora da definire, ma Lafont ha già iniziato il percorso riabilitativo: "La Fiorentina comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alban Lafont hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le condizioni saranno valutate nelle prossime settimane".

"Spero di tornare rapidamente"

Attraverso il proprio account Instagram, Lafont ha rassicurato i tifosi viola: "Bella vittoria per la squadra domenica, spero di tornare in campo rapidamente! Grazie ai tifosi per il loro supporto".