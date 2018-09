La regola che uniforma le fasce di capitano per tutte le squadre di serie A continua a far discutere, creando due opposte fazioni: i favorevoli e i contrari. Di quest’ultimo gruppo fa parte la Fiorentina, che ha deciso di continuare ad utilizzare la fascia in ricordo di Davide Astori, pagando le multe che il Giudice Sportivo comminerà al club toscano per la violazione della norma. Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Costacurta, che ha espresso il proprio parere sulla vicenda: "Anche per me la regola è sbagliata, proveremo a parlare con la Lega di serie A perché la cambi. Tuttavia, finché le regole ci sono, vanno rispettate" le parole del vicecommissario della Federcalcio ai microfoni di Sky Sport. "Conoscevo Davide, credo che lui avrebbe voluto che si rispettasse la regola. Anche secondo me la regola è sbagliata, ma finché esiste bisogna fare in modo che vada rispettata".