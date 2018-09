Hai mai pensato di restare a Napoli a vita?

È difficile rispondere, cerco di pensare sempre anno per anno. Ma ormai sto qui da più di tre anni, non penso ad andarmene e ho rinnovato da poco. Spero di restare qui ancora per altri anni, il più a lungo possibile. Voglio dare ancora il mio contributo al Napoli, sento che anche la società è felice di quello che sto facendo. Spero di rispettare il mio contratto e, magari, di allungarlo ancora di più. Per entrare nella storia di questo club bisogna vincere qualcosa. Napoli è un punto d'arrivo per me, è una società forte che da anni è in crescita. Arrivare in questo club non è facile, ho raggiunto il punto più alto della mia carriera e spero di migliorare ancora.