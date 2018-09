Napoli-Fiorentina, le chiavi della sfida

In queste prime giornate di campionato il Napoli ha iniziato a fare i conti con gli effetti del passaggio di consegne in panchina tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti. Un anno fa, anche grazie a un calendario più morbido, dopo 3 partite la squadra di Sarri viaggiava a punteggio pieno, aveva segnato 9 gol e ne aveva subiti solo 2. Quest’anno gli azzurri hanno battuto in rimonta due avversarie di livello come Lazio e Milan, ma poi hanno perso malamente contro la Sampdoria di Giampaolo, per 3-0. I numeri, sia in attacco che in difesa, sono peggiorati: sono diminuiti i gol segnati (5) e sono aumentati quelli subiti (6). Va poi sottolineata la strana tendenza che ha visto il Napoli passare sempre in svantaggio. Per due volte, contro Lazio e Milan, è riuscito a ribaltare il risultato, contro la Samp non è invece stato in grado di rimontare la doppietta di Defrel e la perla di tacco di Quagliarella ha chiuso la partita.

Nel confronto tra l’inizio dell’ultima stagione di Sarri e la prima di Ancelotti pesa non solo il calendario, più difficile questa stagione rispetto a un anno fa, ma anche una coincidenza particolare: il Napoli ha subito gol da ogni tiro in porta concesso finora. In pratica Karnezis e Ospina, i due portieri che si sono alternati nelle prime tre giornate, non hanno compiuto neanche una parata e tutti i 6 tiri che hanno centrato lo specchio da loro difeso si sono trasformati in gol.

Certo, ci sono anche prodezze come il colpo di tacco di Quagliarella, il tiro al volo di Bonaventura o la giocata individuale di Immobile, che dopo aver dribblato tre difensori azzurri ha colpito a giro sul secondo palo. La tendenza è comunque destinata a normalizzarsi col passare delle giornate, è impensabile che le avversarie continuino a segnare un gol a ogni tiro in porta e, anche se ha mostrato dei limiti, la fase difensiva del Napoli è migliore di quanto dica oggi il semplice dato dei gol subiti.

La trasformazione del Napoli

In queste prime partite Ancelotti è intervenuto sul sistema di Sarri senza stravolgerlo. Il Napoli ambisce sempre a controllare il pallone ma ricerca con meno insistenza i triangoli ravvicinati attorno a cui si sviluppava la manovra con Sarri; soprattutto, il Napoli continua a difendere in maniera aggressiva e a pressare alto, anche se con uscite diverse ed esiti non sempre soddisfacenti.

Già Lazio e Milan avevano punito le ingenuità difensive azzurre in partite in cui per lunghi tratti il Napoli ha comunque giocato meglio delle avversarie, la Sampdoria poi ha mostrato in modo inequivocabile dove si è indebolito il gioco nel passaggio dai meccanismi ipercollaudati di Sarri a quelli più flessibili di Ancelotti.

Quella di Giampaolo è stata la prima squadra del campionato a contestare il possesso al Napoli fin dai difensori: il triangolo formato dal trequartista e dalle due punte facilitava la pressione sui difensori centrali, Albiol e Koulibaly, e sul mediano, Diawara, all’esordio da titolare al posto di Hamsik, il nuovo regista immaginato da Ancelotti per raccogliere l’eredità di Jorginho. Le risposte del Napoli al primo pressing della Samp sono state sostanzialmente due: o l’abbassamento di una delle due mezzali - Zielinski o Allan - per ristabilire la superiorità numerica contro il triangolo offensivo blucerchiato oppure l’uscita sulle fasce, con il sistematico utilizzo del cambio di gioco per colpire le prevedibili difficoltà del rombo di centrocampo della Samp a coprire l’ampiezza.