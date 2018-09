STATISTICHE & CURIOSITA’

L’Empoli ha perso 11 volte nei 20 incontri di Serie A contro la Lazio (4V, 5N) e in 13 di questi ha subito almeno due reti. La Lazio in particolare ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro l’Empoli in Serie A (1V), segnando in questi quattro successi sempre almeno due gol. Il punteggio più frequente nelle sfide tra Empoli e Lazio in Serie A è però l’1-0 in favore dei toscani, finale di tre incontri, l’ultimo nel novembre 2015 proprio al Castellani.

PRECEDENTI A EMPOLI

Empoli leggermente in vantaggio nei precedenti al Castellani in Serie A contro la Lazio: quattro vittorie per i padroni di casa, tre pareggi e tre vittorie per i biancocelesti. L’Empoli ha vinto tre degli ultimi quattro incroci casalinghi contro la Lazio nella massima Serie, perdendo solo nel più recente, 1-2 nel febbraio 2017. Empoli e Lazio si sono già incontrate in Serie A al Castellani alla quarta giornata di campionato: in quell’occasione il match terminò in parità (2-2, settembre 2003). È dal novembre 2006 (gol di Pandev) che la Lazio non va in rete al Castellani contro l’Empoli nel primo tempo di un match di Serie A.

STATO DI FORMA

Con la vittoria contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato, la Lazio ha interrotto una striscia di cinque partite di Serie A senza successi (2N, 3P). La Lazio ha vinto le ultime tre trasferte contro squadre neopromosse in Serie A, segnando almeno tre reti ad incontro (13 gol in totale). Sono quattro i punti in classifica per l’Empoli dopo tre partite di questo campionato, non faceva meglio in Serie A dal 2006/07, dove ne ottene cinque nelle prime tre. L’Empoli alla quarta giornata di Serie A ha perso una sola volta nei 12 incontri disputati (1-0 in trasferta contro l’Atalanta nel suo primo massimo campionato datato 1986). Nelle restanti 11 partite ha ottenuto cinque vittorie e sei pareggi. L’Empoli nelle ultime sei gare di Serie A giocate al Castellani non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultima gara al Castellani vittoria per 2-0 contro il Cagliari). Escludendo la Coppa Italia, l’Empoli è imbattuta in casa in campionato (tra Serie A e Serie B) da 19 partite (13V, 6N): l’ultima sconfitta è datata 23 settembre 2017 contro il Cittadella.

STATISTICHE GENERALI

Si affrontano in questo incontro le squadre che hanno segnato più gol nella scorsa stagione in Serie A (Lazio, 89) e in Serie B (Empoli, 88). Dopo tre giornate di campionato la Lazio ha registrato una percentuale realizzativa del 4.8%, maggiore solo di Bologna e Frosinone che non hanno ancora segnato; la squadra biancoceleste ha chiuso lo scorso torneo prima in questa graduatoria (16.1%). La Lazio, per altro, è l’ultima squadra di questo campionato come percentuale di tiri nello (solo il 25% di quelli tentati). Empoli e Lazio figurano nei primi posti per numero di legni colpiti in Serie A: tre per i toscani (primi al pari della Roma), due per i biancocelesti (al pari della Juventus). L’Empoli è la neopromossa ad aver il maggior numero di passaggi riusciti (752) nella metà campo avversaria: meglio dei toscani ci sono tre squadre che hanno concluso lo scorso campionato nelle prime quattro posizioni (Juventus, Napoli, Inter). Escludendo le autoretei, gli ultimi sei gol della Lazio in Serie A sono stati realizzati da sei marcatori differenti.

FOCUS GIOCATORI

Due dei tre giocatori che contano più dribbling riusciti in questo campionato sono giocatori dell’Empoli: Miha Zajc (11) e Afriyie Acquah (nove); tra loro solo Allan (10). Tutti e 3 i legni colpiti dall’Empoli in Serie A sono stati centrati da Miha Zajc: lo sloveno è il primo in questa speciale classifica. Miha Zajc è il secondo giocatore in Serie A per numero di tiri senza trovare la via del gol (10): davanti a lui solo Cristiano Ronaldo (23). Matías Silvestre ha segnato due reti contro la Lazio in Serie A, più che contro ogni altra squadra attualmente nella competizione (l’ultimo è datato febbraio 2012 quando vestiva la maglia del Palermo). Rade Krunic, in gol nell’ultima partita al Castellani, ha realizzato una rete in due presenze contro la Lazio in Serie A: la marcatura per lo sloveno è arrivata nell’ultimo precedente tra l’Empoli e i biancocelesti. Antonino La Gumina, pur giocando titolare tutte e tre queste prime giornate di campionato, non ha ancora trovato il gol: anche nella scorsa Serie B si sbloccò tardi: il primo gol arrivò ad ottobre contro il Parma. Francesco Caputo ha partecipato attivamente ad almeno un gol (quattro gol e due assist) in sei delle ultime sette partite di campionato giocate al Castellani tra Serie A e Serie B. Caputo e Immobile sono i due giocatori più volte colti in fuorigioco in queste prime tre giornate di campionato (cinque ciascuno). Ciro Immobile, miglior marcatore in Serie A nell’anno solare 2018 (14 reti), ha segnato solo un gol in questo campionato: nella scorsa stagione dopo tre partite era già a quota quattro. Ciro Immobile non segna da due partite consecutive in Serie A: nell’anno solare gli è successo una sola volta di restare a secco di reti per tre match di seguito (febbraio 2018). Luis Alberto, in rete nell’ultima partita disputata in campionato, è il secondo giocatore in Serie A per occasioni create (nove, al pari di Miralem Pjanic): meglio di lui soltanto José Callejón (12). Sergej Milinkovic-Savic è ancora a secco di gol in questo campionato: nelle precedenti due stagioni non ha mai chiuso le prime quattro giornate di campionato senza gol all’attivo.

ALLENATORI

Simone Inzaghi ha riportato tre vittorie nei suoi tre precedenti in Serie A contro l’Empoli: i successi per il tecnico biancoceleste sono arrivati tutti sulla panchina della Lazio. Nelle tre vittorie totalizzate nei tre precedenti contro l’Empoli, la Lazio guidata da Simone Inzaghi ha segnato sei reti (due gol a partita), subendone soltanto uno nell’ultimo incontro (2-1, febbraio 2017). Un solo precedente per Aurelio Andreazzoli contro la Lazio, quando il tecnico era alla guida della Roma: quel derby finì in parità in quell’occasione (1-1, aprile 2013).

ARBITRO E DISCIPLINA

Direzione arbitrale numero 195 in Serie A per Daniele Orsato, la seconda in questo campionato. Tre vittorie nei cinque precedenti (2P) in Serie A in cui l’Empoli ha giocato sotto la direzione arbitrale di Daniele Orsato, di cui due arrivate in casa per i toscani. La Lazio è la squadra contro la quale Daniele Orsato ha estratto più cartellini gialli in Serie A (74). Tre vittorie negli ultimi tre precedenti in Serie A in cui la Lazio ha giocato sotto la direzione arbitrale di Daniele Orsato, di cui una arrivata in un derby di Roma (3-1, aprile 2017).