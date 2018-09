“Loro? Sono tutti speciali” - dice Guillem Balague seduto sul divanetto di “Pomeriggio Sky Sport 24. Camicia azzurra e giacca grigia, in mano e nella mente il suo libro su Ronaldo: “CR7. La biografia”. Non ufficiale, non scritta a quattro mani con la stella portoghese della Juventus insomma, ma comunque ricca di spunti sul personaggio mediatico dell’estate, della Serie A e della storia… del calcio. “Sentono una grande responsabilità per il lavoro che fanno. Vogliono sempre vincere e hanno costantemente questa necessità, oltreché una grande passione”. Chi? Prosegue il giornalista spagnolo di Barcellona: “Ho scritto libri su Messi, su Guardiola e su Ronaldo: ci sono tante cose in comune tra di loro ma anche tante differenze. CR7 è il più complesso dei tre. Tutti passano da storie ed epoche complicate: tutti sono dovuti diventare grandi in fretta, e questo soprattutto con Cristiano. Pensateci: andare via da casa a 12 anni, sapendo che dovrai vincere e fare grandi cose, non è affatto facile. Lui non ha avuto un’infanzia semplice ma nemmeno l’adolescenza. Ecco perché Cristiano vuole sempre l’affetto di tutti: è quello che gli è mancato in quella fase così delicata della sua vita”.