Juventus-Napoli, le chiavi tattiche della sfida

Il 4-4-2 visto con il Parma, con gli esterni Fabian Ruiz e Zielinski dentro il campo, e l’ampiezza occupata dai terzini.

Nel 4-4-2 Insigne viene prevalentemente impiegato come seconda punta, muovendosi attorno al centravanti e, talvolta, scambiandosi la posizione con l’esterno di sinistra. L’esperimento, a prima vista azzardato, è, finora, riuscito. Insigne ha addirittura aumentato il già elevato numero di tiri p90, che sono passati da 5.11 della scorsa stagione a 5.92 di questa. Criticato spesso per la selezione dei tiri, Insigne prende oggi tiri statisticamente migliori, passando da circa 0.08 xG per tiro della passata stagione a più di 0.1 xG per tiro in quella in corso. Insomma, Insigne tira di più e tira in situazioni e posizioni migliori. Le poche partite giocate rappresentano ancora un campione statistico non pienamente rappresentativo, ma sono di certo incoraggianti per il destino di Insigne da seconda punta.

Anche in fase di non possesso Ancelotti ha apportato diverse modifiche: la zona pura è stata sporcata da una maggiore attenzione alla posizione degli avversari. Il pressing rimane un’arma per il recupero alto del pallone, ma è utilizzato in maniera selettiva e non vengono trascurate fasi di difesa posizionale.

Non tutto, però, ha funzionato alla perfezione in questo inizio di stagione. La fase offensiva non ha sempre avuto l’intensità necessaria a garantire la pericolosità in un sistema d’attacco più lineare del precedente e, in transizione difensiva, la minore densità in zona palla in fase di possesso ha ridotto l’efficacia del gegenpressing e, talvolta, spezzato la squadra in due, allungandola pericolosamente e aprendo spazi tra le linee di difesa e centrocampo. Nonostante questo, anche in termini statistici l’attacco e la difesa del Napoli sono secondi solo a quelli della Juventus per xG fatti e subiti.