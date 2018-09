Che sarebbero stati Rocchi e Banti ad arbitrare le due super sfide del sabato di Serie A era quasi annunciato. Il fiorentino è stato designato mercoledì per la seconda volta in stagione, per una gara non troppo impegnativa; il livornese, invece, era stato tenuto a riposo per due giornate di fila dopo aver diretto Genoa-Bologna alla quarta giornata. Tuttavia, a dispetto delle previsioni iniziali, Rocchi dirigerà il derby tra Roma e Lazio e non Juventus-Napoli, che sarà invece di competenza di Banti. La valutazione del designatore Rizzoli è chiara: la gara dell’Olimpico è quella maggiormente delicata e che richiede dunque la miglior squadra possibile, a partire dall’arbitro e proseguendo con gli assistenti di linea e il VAR, che sarà Massimiliano Irrati, le cui abilità in sala video abbiamo imparato a conoscere. All’Allianz Stadium, invece, sarà Fabbri a supportare le decisioni di campo di Banti, che dirigerà per la terza volta un incontro tra queste due squadre.

Le altre designazioni

Il posticipo della domenica tra Sassuolo e Milan è stato affidato a Giacomelli della sezione di Trieste. L’anticipo di San Siro tra Inter e Cagliari, invece, sarà diretto da Davide Massa. Daniele Orsato sarà il VAR a Bologna, dove supporterà Manganiello. Designazioni di spessore per sfide delicate: Chievo-Torino sarà diretta da Guida, che era tra i possibili candidati per arbitrare il derby; le tante polemiche sollevate dalla società granata e la complessa posizione di classifica dei veneti impongono di ridurre il margine d’errore. Per Fiorentina-Atalanta invece ci sarà Valeri, in uno scontro diretto per la corsa all’Europa. Prima designazione assoluta in Serie A per Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata dell’organico di CAN B, 33 anni: a lui Rizzoli ha affidato Frosinone-Genoa. Completano il quadro le designazioni per la settima giornata di Pairetto per Parma-Empoli e La Penna per l’ultima gara in programma, Sampdoria-Spal.

L’elenco completo

BOLOGNA – UDINESE domenica ore 12.30

Manganiello di Pinerolo

PASSERI – RANGHETTI

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

CHIEVO – TORINO domenica ore 15

Guida di Torre Annunziata

GORI – SCATRAGLI

IV: NASCA

VAR: MARIANI

AVAR: CARBONE

FIORENTINA – ATALANTA domenica ore 15

Valeri di Roma 2

TASSO – SCHENONE

IV: PASQUA

VAR: DOVERI

AVAR: VALERIANI

FROSINONE – GENOA domenica ore 15

Sacchi di Macerata

ALASSIO – VECCHI

IV: GUCCINI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

INTER – CAGLIARI sabato ore 20:30

Massa di Imperia

LIBERTI – DI IORIO

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS – NAPOLI sabato ore 18

Banti di Livorno

MANGANELLI – VUOTO

IV: DI BELLO

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

PARMA – EMPOLI domenica ore 18

Pairetto di Nichelino

TEGONI – MARRAZZO

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO

ROMA – LAZIO sabato ore 15

Rocchi di Firenze

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – SPAL lunedì ore 20:30

La Penna di Roma 1

BOTTEGONI – CALIARI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – MILAN domenica ore 20.30

Giacomelli di Trieste

PRETI – DI VUOLO

IV: ILLUZZI

VAR: CALVARESE

AVAR: COSTANZO