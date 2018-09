A distanza di cinque mesi è ancora Juventus-Napoli, prima sfida Scudetto tra le formazioni ai vertici del campionato. Dall’illusorio colpo di testa di Koulibaly al 7° titolo di fila per Allegri, incredibile striscia vincente dei bianconeri come nessuno era riuscito in Serie A. Eppure tanto è cambiato dallo scorso 22 aprile, scontro diretto allo Stadium nell’avvincente bagarre per il titolo: da una parte non ci saranno Buffon e Higuaín, punti fermi dell’ultima Juve di Allegri, dall’altra non troveranno spazio due fedelissimi azzurri come Reina e Jorginho al pari di Maurizio Sarri. Archiviata l’era sarrista a beneficio di Carlo Ancelotti, ex poco amato dalle parti di Torino che invece ha già conquistato il pubblico del San Paolo: merito della sua dolce rivoluzione, gestione che per interpreti e novità colloca nuovamente il Napoli come primo antagonista dei campioni d’Italia. In ritardo di tre punti dalla capolista a punteggio pieno, indietro pure per gol segnati (12 contro 13), Carletto ritrova i bianconeri e pure Cristiano Ronaldo che lo omaggiò con l’agognata Décima ai tempi del Real Madrid. Non può che essere CR7 l’uomo in più per la Juventus, affare del secolo chiamato a trascinare i compagni in Champions League. Prima, però, il calendario riserva l’appuntamento più atteso sulla strada dello Scudetto: countdown in corso allo Stadium, il nuovo atto sta per cominciare.