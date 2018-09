A 16 anni rischiò di smettere per un'aritmia

Un calcio – o un tacco, se preferite – a quell’aritmia maligna che lo tenne fuori dai giochi per 4 mesi. Lorenzo giocava negli Allievi Nazionali, aveva 16 anni, i medici gli riscontrarono qualche problema durante le visite e non gli diedero l’idoneità sportiva: “Dissero che poteva essere un virus – raccontò suo padre qualche tempo dopo – magari un mal di gola, o un’influenza. Effettuammo privatamente delle analisi al fine di capire la gravità della cosa. Risultò che non aveva nulla, quindi dopo un mese ottenne l’idoneità e tornò a giocare”. Il tutto grazie al sostegno della famiglia e della fidanzata, la bella Veronica, che l'ha sempre incoraggiato, anche quando si allenava da solo.

Il gol all'idolo Montella e Di Francesco

Ma la sfiga bussa ancora. Alla prima gara ufficiale con la Roma si frattura il quinto metatarso e resta fuori un mese, ritardando la sua bella scalata. Tutto prosegue bene poi: un gol da brividi in Youth League contro il Manchester City, l’esordio in Serie A grazie a Garcia (il 22 marzo 2015, Roma-Cesena) e l'exploit con il Sassuolo di Di Francesco, che lo piazza titolare a 19 anni e per due stagioni non lo toglie più. Personalità, piedi buoni, testa alta come da bambino e inserimenti, tant’è che segna il suo primo gol in Serie A contro Montella, ex allenatore ed idolo da sempre. Quello che seguì l’intuizione di Mirko Manfré e lo confermò centrocampista nei Giovanissimi della Roma (prima dello stop di 4 mesi), cambiandogli la vita: “Ringrazio Montella per ciò che sono diventato oggi, sarà sempre importante per me”. E magari anche per un “derby-mood” del tutto particolare, visto che 16 anni fa – nel marzo del 2002 – Vincenzo segnò un poker alla Lazio ancora oggetto di sfottò. Altre coincidenze.