Qui Fiorentina: per Pioli dubbio Benassi

Nella Fiorentina che vuole continuare a stupire sono almeno due i dubbi di formazione per Stefano Pioli. In vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio l’allenatore viola confermerà il modulo di gioco utilizzato finora, il 4-3-3, ma rimane da sciogliere qualche riserva su alcuni interpreti. Su tutti da valutare Marco Benassi, che ha recuperato dall’infortunio e nell’ultima amichevole disputata in settimana ha giocato tutto il secondo tempo. Seppur ristabilito, non è detto che il centrocampista parta titolare. Qualora non dovesse scendere in campo dal primo minuto, Pioli si affiderebbe a Edimilson. L’altro dubbio riguarda il terzo attaccante che dovrà affiancare Federico Chiesa e Giovanni Simeone, inamovibili: a giocarsi un posto sono in tre, Pjaca, Mirallas e Eysseric, con il croato favorito. Per il resto conferme per Lafont in porta e per la linea difensiva, formata da Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. In mezzo al campo, infine, oltre al ballottaggio Benassi-Edimilson sicuri di un posto Veretout e Gerson.