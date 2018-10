Ha portato con sé a Londra le sue geometrie e il suo talento, mettendoli al servizio del Chelsea e del suo maestro Sarri. Ma il cuore, Jorginho, lo ha lasciato a Napoli. Un legame, quello tra la città partenopea e il centrocampista italo-brasiliano, che resta forte nonostante la distanza. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram: Jorginho ha approfittato di alcuni giorni liberi ed è tornato nella sua Napoli: "Come non amare questo posto?", scrive in una delle stories fotografando lo splendido panorama.

La sorpresa a Koulibaly



Jorginho ha anche incontrato alcuni ex compagni, tra i quali Koulibaly, Chiriches, Luperto e Allan: un incontro e tanti sorrisi testimoniati da una foto di gruppo postata sempre su Instagram: "Com’è bello rivedere persone a cui vuoi bene… Mi siete mancati". E come se non bastasse, prima di ripartire verso Londra, c’è stata anche una sorpresa a Koulibaly: Jorginho si è presentato davanti la casa del difensore senegalese, che lo ha salutato sorridendo: "Non piangere – ha scherzato Jorginho – lo so che ti manco già".