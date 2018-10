Vince l'Inter all'ultimo respiro, con un gol di Icardi a colorare di nerazzurro il derby di Milano. Quinta vittoria consecutiva e terzo posto in classifica, per la gioia di Luciano Spalletti: "Ha vinto la squadra che ha meritato, è sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport – Abbiamo giocato con la difesa alta, con il campo alle spalle e di conseguenza devo fare i complimenti ai ragazzi. Finale perfetto? Assolutamente no, volevamo fare gol prima e sarebbe stato perfetto giocare il finale essendo già passati in vantaggio. Io vivo per questo, sono venuto qui per vincere e non a barcamenarmi in panchina per uno stipendio. Sono venuto per riorganizzare il futuro dell'Inter".

"Facciamo vedere ai tifosi che hanno scelto bene"

Decisivo, ancora una volta, Mauro Icardi: "Mi è piaciuto perché a fine partita ha detto che dobbiamo trovato continuità – prosegue – Non ci sono divertimenti, c'è un lavoro e bisogna farlo con spirito d'appartenenza ed etica. Dobbiamo far vedere ai tifosi che hanno scelto bene". Poi su Nainggolan: "È troncato, c'è da portarlo all'ospedale e da valutare. Ma per un periodo sicuramente non ci sarà", conclude Spalletti.