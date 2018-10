Genoa-Udinese potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Allerta maltempo in tutta la Liguria, la protezione civile regionale ha modifcato e diffuso l'allarme-meteo per piogge diffuse e temporali. Soprattutto a Genova, dove domenica è in programma la sfida contro l'Udinese (valida per la decima giornata di Serie A). La partita è a rischio. Nella zona di Genova e dello stadio l'allerta sarà "arancione" fino alle 14.59 di domenica (proprio in prossimità della partita), poi tornerà nuovamente ad essere gialla (quindi meno grave). E in questo caso il rinvio o meno della gara è a discrezione dell'arbitro, non obbligatorio. Data la tipologia dell'evento, verranno effettuate altre valutazioni da parte delle autorità competenti. Ad ora - se le previsioni meteo dovessero essere rispettate - Genoa-Udinese dovrebbe giocarsi regolarmente, ma per notizie definitive bisogna aspettare domenica.