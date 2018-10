Oggi rifaresti giocare de Vrij in quella partita del 20 maggio?

Rifarei la stessa scelta, credo abbia dato il 100% per la Lazio. Si è macchiato di un fallo da rigore, sarebbe potuto succedere a chiunque. Sono legato a lui per quanto mi ha dato in questi anni. Cambio di regolamento? C'è stato un caso limite, considerato che Lazio e Inter si sono affrontati per un posto in Champions. Bisognerebbe cercare di fare in modo che queste cose non accadano più.