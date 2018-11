Archiviata una due giorni di Champions League soddisfacente, per la classe arbitrale italiana che ha potuto portare ben tre rappresentanti (Rocchi per Benfica- Ajax, Massa per Porto-Lokomotiv Mosca e Orsato per Atletico Madrid-Borussia Dortmund), si conosce finalmente il direttore di gara designato da Nicola Rizzoli per la super sfida tra Milan e Juventus, in programma domenica sera a San Siro. La scelta è ricaduta su Paolo Mazzoleni, arbitro esperto della sezione di Bergamo, che da diverso tempo si sta esprimendo a livelli importanti. Lo conferma il fatto che sia uno degli arbitri più utilizzati in stagione, essendo arrivato alla sesta direzione in Serie A, a cui si sommano le due in Europa League. In sala VAR ci sarà il prossimo internazionale Fabbri, chiamato anche lui a confermare il rendimento positivo fino a questo momento.

Le altre designazioni

Per Inter e Napoli scelti due arbitri in rampa di lancio. Atalanta-Inter sarà diretta da Maresca di Napoli, che potrà contare sull’aiuto del quasi concittadino Guida di Torre Annunziata in video. A Genova per la partita tra i rossoblù e la squadra di Ancelotti ci sarà Abisso di Palermo, con Di Bello in qualità di VAR. Per Roma e Torino designazioni per sedare le polemiche diffuse dell’ultimo periodo. Roma-Sampdoria sarà diretta da Irrati con Rocchi al VAR, mentre per Torino-Parma è stato designato Massa. Orsato dirigerà la partita delicata tra Chievo e Bologna. Nessuna “promozione” dalla CAN B per questa giornata. Completano il quadro delle designazioni Giacomelli per Empoli-Udinese, Pasqua per Frosinone-Fiorentina, Calvarese per Sassuolo-Lazio e Doveri per Spal-Cagliari.

L’elenco completo

ATALANTA – INTER domenica ore 12:30

Maresca di Napoli

SCHENONE – MONDIN

IV: MARIANI

VAR: GUIDA

AVAR: POSADO

CHIEVO – BOLOGNA domenica ore 15

Orsato di Schio

CALIARI – BRESMES

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – UDINESE domenica ore 15

Giacomelli di Trieste

SANTORO – ALASSIO

IV: MINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: DEL GIOVANE

FROSINONE – FIORENTINA venerdì ore 20:30

Pasqua di Tivoli

LONGO – PERETTI

IV: ILLUZZI

VAR: NASCA

AVAR: FIORITO

GENOA – NAPOLI sabato ore 20:30

Abisso di Palermo

TONOLINI – LIBERTI

IV: DI PAOLO

VAR: DI BELLO

AVAR: TEGONI

MILAN – JUVENTUS domenica ore 20:30

Mazzoleni di Bergamo

PRETI – VIVENZI

IV: VALERI

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

ROMA – SAMPDORIA domenica ore 15

Irrati di Pistoia

MANGANELLI – VUOTO

IV: ABBATTISTA

VAR: ROCCHI

AVAR: PASSERI

SASSUOLO – LAZIO domenica ore 18

Calvarese di Teramo

PAGANESSI – DE MEO

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MELI

SPAL – CAGLIARI sabato ore 18

Doveri di Roma 1

CARBONE – COLAROSSI

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

TORINO – PARMA sabato ore 15

Massa di Imperia

TASSO – TOLFO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO