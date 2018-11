Atalanta-Inter, le chiavi tattiche della sfida

Appunti per le ali dell’Inter: il movimento centrifugo di Palacio è sufficiente a mandare in crisi il sistema di scalate del 3-4-3. Santander rimane isolato uno contro uno e propizia il gol di Mbaye. Icardi può fare anche più male.

È sempre affascinante seguire le contromosse di Gasperini per contenere i trequartisti avversari: di base affida il compito ai difensori, che salendo in avanti cercano di impedire che si girino fronte alla porta tra le linee, ma non è detto che non possa cambiare la forma dell’attacco, ad esempio portando Ilicic o Zapata in marcatura sul regista dell’Inter, per liberare in fase di non possesso uno tra Freuler e de Roon. Considerando la carenza di uomini e quindi di rodaggio nel reparto arretrato, potrebbe essere un’opzione interessante per garantire una maggiore solidità difensiva.

Oltre a Tumminello, infatti, nella lista degli infortunati figurano solo difensori: Toloi (che ha solo un fastidio alla caviglia, ragionevolmente Gasperini aspetterà fino all’ultimo per decidere), Masiello, e il giovane Varnier. Nel caso il brasiliano non dovesse recuperare, Gasperini sarebbe costretto a riproporre la linea composta da Mancini, Djimsiti e Palomino già sperimentata nel rocambolesco pareggio all’Olimpico contro la Roma, con risultati contrastanti: un grande primo tempo, in cui l’Atalanta aveva schiacciato la Roma, seguito da un calo nervoso e atletico nel secondo, risolto da alcuni episodi favorevoli ai giallorossi.

Questo è il nodo principale intorno a cui si avvolgerà la partita. L’Inter è ormai una squadra abilissima nel cavalcare i cali nervosi e atletici degli avversari, e soprattutto nel decidere le partite negli ultimi minuti. Certo, in questo momento non sembra avere tutti gli uomini migliori nella migliore condizione possibile, ma ha ormai raggiunto quella combinazione tra forza mentale e talento individuale che le permette di restare sempre in partita. Al contrario, l’Atalanta dipende, soprattutto per la sua pericolosità offensiva, dal grado di ispirazione di Gómez e Ilicic, e senza le loro intuizioni fatica ad avvicinarsi alla porta avversaria.

Non è un caso che le due squadre fino ad adesso abbiano costruito i propri successi soprattutto sulla solidità difensiva. Secondo gli expected goals, infatti, Atalanta-Inter sarà soprattutto la sfida tra la terza e la quarta miglior difesa del campionato per pericolosità delle occasioni concesse. In fondo è prevedibile quando ad affrontarsi ci sono due dei principali rappresentanti della scuola tattica italiana contemporanea.