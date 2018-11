È un weekend difficile per gli allenatori di Serie A. Ventura ha deciso di lasciare il Chievo e si è dimesso, Julio Velazquez sarà esonerato dall'Udinese. E poi c'è il Genoa, che potrebbe cambiare per la seconda volta in stagione. Dopo l'esonero di Ballardini, anche Juric potrebbe saltare. La società rossoblù, infatti, sta valutando di cambiare ancora una volta allenatore dopo la sconfitta subita al Ferraris contro il Napoli. Tre sconfitte consecutive, appena due punti nelle ultime sei partite per i rossoblù, che ormai sono in piena crisi. Juric ha ottenuto due pareggi contro Juventus e Udinese, poi ha perso consecutivamente contro Milan, Inter e Napoli. Risultati deludenti, che stanno portando Preziosi e i suoi collaboratori a valutare possibili alternative per la panchina.

Le possibilità per il futuro

Sono quindi già iniziate le consultazioni per un'eventuale sostituzione di Juric. Quello di Davide Nicola è un nome che da tempo stuzzica Preziosi, ma l'ex allenatore del Crotone al momento non sembra più tanto convinto dell'opzione Genoa perché in vantaggio per la sostituzione di Julio Velazquez a Udine. Bisognerà quindi muoversi ancora per cercare l'allenatore giusto per la panchina del Genoa, sullo sfondo c'è poi anche l'opzione Ballardini, che ovviamente ha già un contratto con i rossoblù. Quello che è certo è che, ancora una volta, Juric è a rischio esonero.