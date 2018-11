Prima convocazione con la Seleçao per Allan, convocato dal Ct del Brasile Tite per le amichevoli contro Uruguay e Camerun. E la felicità espressa dalle sue prime parole dal ritiro della nazionale verdeoro non è seconda alla grinta che il centrocampista del Napoli mette in campo in ogni partita: "Far parte di una squadra così importante e con questi campioni, è un riconoscimento per quanto ho fatto finora - ha detto Allan alla tv della Federcalcio Brasiliana - e spero di sfruttare al meglio questa occasione, dimostrando quanto sono cresciuto. Essere qui - ammette - mi spinge a voler migliorare ancora di più". Allan ammette quanto sia stato fondamentale il percorso da calciatore intrapreso in Europa: "Dopo sette anni in Europa, con Udinese e Napoli, sono maturato tantissimo rispetto a quando lasciai il Brasile. Ora sono qui, ho realizzato il sogno che avevo da bambino, ma voglio migliorare ancora".