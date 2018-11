La Roma è tornata alla vittoria con una grande prestazione, un netto 4-1 contro la Sampdoria che permette ai giallorossi di respirare. Protagonisti tutti gli uomini offensivi: da Patrik Schick a Justin Kluivert, passando per uno straordinario El Shaarawy. Di Francesco si gode l'abbondanza in avanti, in attesa di recuperare Javier Pastore. L'argentino si è fermato nuovamente a causa di una ricaduta al polpaccio, subita nell'ultimo allenamento prima della gara contro la Sampdoria. Un problema che sta tenendo l'ex PSG lontano dal campo ormai da un po' di tempo. Pastore, infatti, non ha ancora giocato in Champions League e, dal derby contro la Lazio, ha giocato appena 15 minuti contro la Spal.

"Il vostro sostegno è di grande importanza"

L'argentino ha quindi scritto un lungo messaggio su Instagram chiedendo sostegno in questo momento difficile. "Il mio cammino con la Roma purtroppo è stato subito frenato da una serie di infortuni che mi tengono lontano dal campo – ha scirtto Pastore - Avrei voluto fin dall’inizio dare il massimo per i nostri colori, ma sto cercando di rientrare il prima possibile in completa forma per portare la nostra squadra dove merita. Il vostro sostegno per me in questo momento è di grande importanza e non potrei farne a meno per superare questo ostacolo. Non vedo l’ora di fare quello che più amo nella mia vita. Giocare a calcio".