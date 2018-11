La parentesi con la Nazionale di Roberto Mancini è già in archivio, per Federico Chiesa è nuovamente tempo di tornare a pensare alla Fiorentina. Nel mirino dell’attaccante viola il Bologna, avversario da affrontare nel prossimo turno di campionato: una gara non come le altre per Chiesa, che a causa dell'assenza di Pezzella indosserà la fascia di capitano appartenuta a Davide Astori. Un’emozione particolare per l’attaccante, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dall’impianto "Graziano Grazzini" del "Floriagafir 2000", dove ha supportato la calciatrice della Fiorentina Ilaria Mauro nel corso di un allenamento improntato sull’attacco e riservato a calciatrici dai 16 ai 20 anni. "La partita con il Bologna sarà particolare? Sì, perché a Firenze la fascia di capitano è ormai di Davide. Quando entriamo in campo noi entriamo con lui – ha detto Chiesa -, la fascia è del nostro capitano e io sono onorato di indossarla e di portare il suo ricordo in campo".

Gli obiettivi personali

Chiesa ha poi posto l’attenzione sugli obiettivi personali e di squadra: "Sicuramente il mio obiettivo è fare meglio della passata stagione – ha proseguito l’attaccante della Fiorentina -, l’anno scorso ho fatto 6 gol, quest’anno proverò a farne 7 o anche di più. L’importante, comunque, è giocare, fare buone prestazioni per la squadra, vincere e continuare in questa crescita anche nella Fiorentina. Ancora sono fermo a 2 gol, quindi cercherò di migliorare per portare più gol alla mia squadra, ma anche assist e movimenti difensivi, quindi tutto in generale. Lo ripeto, la cosa importante è fare la prestazione per la squadra".