L’ultima presenza risale allo scorso 27 ottobre, 90 minuti nella trasferta al Castellani risolta da Cristiano Ronaldo. In realtà il bilancio stagionale di Daniele Rugani è presto fatto: due partite da titolare in Serie A (Frosinone ed Empoli) e un minuto in Champions League contro il Valencia al Mestalla. Il totale recita quindi tre presenze e 181 minuti, troppo poco per chi vive la quarta stagione consecutiva tra i campioni d’Italia della Juventus. Un impiego in picchiata per l’ex difensore empolese, utilizzo mai inferiore alle 20 gare disputate per ogni annata da quando veste il bianconero. Nemmeno la cessione al Milan del coetaneo Caldara, partenza bilanciata dal ritorno di Bonucci, ha riportato in auge la candidatura di Rugani: perfino il 37enne Barzagli ha accumulato più presenze (7) tra i centrali juventini dove dominano Chiellini, Bonucci e Benatia. E nemmeno in Nazionale la musica è diversa, lui che è stato convocato da Mancini per gli ultimi impegni ma non gioca dal 4 giugno (pareggio in amichevole contro l’Olanda). Panchine forzate che hanno scatenato lo sfogo di chi gli sta più vicino.