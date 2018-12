Una disattenzione per fortuna senza gravi conseguenze quella che è capitata a Lautaro Martinez mercoledì pomeriggio. L'attaccante nerazzurro, infatti, mentre era alla guida della sua Porsche Boxter all'altezza di Piazza Buonarroti a Milano, ha colpito inavvertitamente una signora di 36 anni che circolava in bicicletta. La donna, rimasta leggermente ferita, è stata trasportata come è di prassi in queste circostanze all'ospedale Fatebenefratelli, dove è stata accolta in codice giallo. La polizia locale nel frattempo indagherà sulle dinamiche dell'incidente.

Il calciatore dell'Inter non ha riportato alcuna conseguenza, tant'è che in serata ha partecipato all'inaugurazione del "Parrucchiere dei calciatori", evento in zona Porta Venezia a Milano, dove erano presenti anche i compagni di squadra Icardi, Gagliardini, Perisic e Vecino oltre ai milanisti Donnarumma, Abate e Calabria.