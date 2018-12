Milan-Torino, le probabili formazioni

Il posticipo di San Siro tra Milan e Torino, in programma domenica alle 20:30, chiuderà la 15^ giornata di Serie A. I rossoneri guidati da Gattuso cercano la seconda vittoria consecutiva in casa, importante per consolidare il quarto posto davanti alla Lazio. Il Torino invece, reduce dal successo casalingo contro il Genoa, vuole confermare un buon trend in trasferta: la squadra di Mazzarri ha già centrato due vittorie e va a caccia di un successo che sarebbe prestigioso.

La probabile formazione del Milan

I rossoneri ritrovano Gonzalo Higuain, che rientra dopo le due giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione contro la Juventus. Il Pipita tuttavia non è al meglio, a causa del problema alla schiena che lo tormenta dalla trasferta di Udine. Ciononostante, vuole esserci e si riprenderà il suo posto in attacco; al suo fianco Cutrone, nel 4-4-2 che Gattuso dovrebbe confermare. Ancora emergenza in difesa: Abate affiancherà l'unico centrale di ruolo disponibile, Zapata. Sulle fasce Calabria e Ricardo Rodriguez. A centrocampo, in mezzo agiranno Bakayoko e Kessie, sugli esterni Suso e Calhanoglu.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, R.Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

La probabile formazione del Torino

Walter Mazzarri, dopo l'esperimento Zaza contro il Genoa, tornerà nuovamente al 3-5-2 con Belotti e Iago Falque coppia d'attacco, lasciando l'ex attaccante di Juventus e Valencia in panchina. Al suo posto ritroverà una maglia da titolare a centrocampo Baselli, che affiancherà Meité e Rincón. Sugli esterni confermati De Silvestri e Ansaldi. Davanti a Sirigu invece pochi dubbi: la linea da tre sarà composta da Izzo, N'Kolou e Djidji.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Kolou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincón, Meité, Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All. Mazzarri