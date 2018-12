Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. Arrivato alla Roma nella sessione estiva di calciomercato come uno degli uomini di punta della campagna acquisti giallorossa, il trequartista argentino non è ancora riuscito ad imporsi definitivamente con la nuova maglia. Qualche sprazzo di talento puro per l’ex Paris Saint Germain, che nelle poche occasioni avute per mettersi pienamente in mostra prima degli stop obbligati causa infortuni era riuscito ad illuminare l’Olimpico mettendo a segno due splendide reti di tacco contro Atalanta e Frosinone. Poi nulla più, il buio iniziato dopo il problema fisico accusato nel corso del derby contro la Lazio e la lunga risalita in attesa di un traguardo. Che potrebbe essere raggiunto nel prossimo turno di campionato, quando per la Roma è in programma la partita maggiormente proibitiva tra quelle in calendario, la sfida in trasferta contro la Juventus capolista. Proprio nel match contro gli uomini di Allegri, Eusebio Di Francesco potrebbe pensare di riproporre il Flaco. E non soltanto per mere esigenze tattiche…



Bestia (bianco)nera

Pastore, infatti, ha uno score micidiale contro la Juventus, squadra per la quale rappresenta una sorta di bestia nera. In tutte le occasioni in cui ha affrontato i bianconeri ai tempi della prima avventura italiana, quella con la maglia del Palermo, l’argentino classe ’89 ha sempre vinto: numeri incredibili e percentuale di successo del 100% per Pastore, che nelle sfide contro l’attuale capolista si è sempre galvanizzato. E’ accaduto in occasione del primo incrocio, quello avvenuto allo stadio Renzo Barbera nell’ottobre del 2009 e valido per la settima giornata del campionato 2009/10. 2-0 il risultato finale per il Palermo, con un giovanissimo Pastore protagonista dell’assist per la prima rete firmata da un altrettanto giovane ma già talentuosissimo Edinson Cavani. Vittoria di prestigio per la squadra all’epoca allenata da Walter Zenga (secondo gol di Simplicio), bissata poi nel girone di ritorno, quando in panchina era subentrato Delio Rossi. Nella ventiseiesima giornata di Serie A ancora un 2-0 (reti di Miccoli e Budan), ma questa volta in trasferta per il Palermo guidato da Pastore nel ruolo di trequartista. Un’altra prestazione di livello per il Flaco, che in quella circostanza non è riuscito a trovare la via del gol soltanto a causa di un miracolo dell’allora portiere bianconero Manninger. Appuntamento solo rimandato di qualche mese.