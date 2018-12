Senza Gianluca Rocchi e Massimiliano Irrati, impegnati al Mondiale per Club, c’era curiosità su chi avrebbe diretto la sfida tra Juventus e Roma. Escluso Marco Guida, che ha arbitrato il derby della Mole della scorsa settimana, Nicola Rizzoli ha scelto di affidarsi a Davide Massa della sezione di Imperia. Sarà il fischietto ligure a dirigere la partita dell’Allianz Stadium, con la collaborazione di Maresca al VAR. Per Milan – Fiorentina è stato designato Mariani di Aprilia, fresco della nomina ad internazionale insieme al collega Fabbri; al VAR ci sarà Pezzuto di Lecce, arbitro di CAN B. A Banti è stata affidata la gara tra Sassuolo e Torino, mentre Orsato sarà VAR in Genoa – Atalanta, dove arbitrerà Doveri.

Le altre designazioni

Per Napoli – Spal è stato scelto La Penna di Roma 1, mentre Pasqua dirigerà la partita tra Chievo e Inter, con l’assistenza al VAR di Piscopo (CAN B). Completano il quadro delle designazioni Calvarese per Empoli – Sampdoria, Manganiello per Lazio – Cagliari, Abisso per Parma – Bologna, Valeri per Udinese – Frosinone.

CHIEVO – INTER sabato ore 18

Pasqua di Tivoli

POSADO – GALETTO

IV: PISCOPO

VAR: MARINELLI

AVAR: DEL GIOVANE

EMPOLI – SAMPDORIA sabato ore 15

Calvarese di Teramo

PERETTI – MASTRODONATO

IV: MASSIMI

VAR: SACCHI

AVAR: CARBONE

GENOA – ATALANTA sabato ore 15

Doveri di Roma 1

PASSERI – MELI

IV: FABBRI

VAR: ORSATO

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – ROMA sabato ore 20:30

Massa di Imperia

TEGONI – VUOTO

IV: MARESCA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LO CICERO

LAZIO – CAGLIARI sabato ore 12:30

Manganiello di Pinerolo

VIVENZI – GORI

IV: MINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

MILAN – FIORENTINA sabato ore 15

Mariani di Aprilia

TOLFO – FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – SPAL sabato ore 15

La Penna di Roma 1

MARRAZZO – VALERIANI

IV: MAGGIONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO

PARMA – BOLOGNA sabato ore 18

Abisso di Palermo

PAGANESSI – ROCCA

IV: FOURNEAU

VAR: PICCININI

AVAR: DI IORIO

SASSUOLO – TORINO sabato ore 15

Banti di Livorno

MONDIN – PRENNA

IV: DI PAOLO

VAR: AURELIANO

AVAR: BINDONI

UDINESE – FROSINONE sabato ore 15

Valeri di Roma 2

SCHENONE – CECCONI

IV: RAPUANO

VAR: GHERSINI

AVAR: RANGHETTI