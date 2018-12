Da Ronaldo a Salah, Boateng e Kompany: tanti messaggi dal mondo del calcio

Balotelli non è stato affatto l'unico a schierarsi al fianco di Koulibaly. Sono stati tanti i messaggi di sostegno al difensore del Napoli e di ferma condanna al razzismo. Uno degli ultimi in ordine cronologico è stato Momo Salah, che su Twitter ha scritto: "Nel calcio non c'è posto per il razzismo. Per il razzismo non c'è posto da nessuna parte". Il difensore del City e capitano della nazionale belga Kompany, ha ricordato anche l'episodio di cui è stato vittima Sterling a Londra contro il Chelsea: "Abusi razziali inaccettabili".